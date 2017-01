Markiezenhof te zien in bioscoopfilm Storm

De historische avonturenfilm draait vanaf donderdag 19 januari in de bioscoop.

Het verhaal van Storm speelt zich af in het Antwerpen van 1521. De vader van de 12-jarige Storm heeft als drukker een verboden brief verspreid en is zijn leven daardoor niet meer zeker. Storm probeert hem daarom te redden van de brandstapel en krijgt daarbij hulp van het weesmeisje Markieke.

De spannende scène met de boekverbrandingen en brandstapel is opgenomen op de Achterplaats van het Markiezenhof. De opnameploeg streek op 11 maart 2016 neer in Bergen op Zoom.

Angela Schijf

De film, die geregisseerd wordt door Dennis Bots, zit vol acties met stunts en vuur en speelt zich af in een doolhof van enge ondergrondse tunnels. De cast bestaat onder meer uit de Nederlandse Hollywoodacteur Yorick van Wageningen, die de vader van Storm speelt. Ook Angela Schijf en Maarten Heijmans hebben een rol.

Storm is niet de eerste film die in het Markiezenhof is opgenomen. Het stadspaleis deed eerder dienst als Engels hof in de film Michiel de Ruyter.