'Aanvalsplan tegen jongerenkrimp nodig'

Dat stelt Barry Jacobs, kandidaat-Kamerlid voor de VVD en vicefractievoorzitter voor die partij in de Bergse gemeenteraad. Volgens hem heeft de regio West-Brabant door haar ligging goud in handen, maar is het wel noodzakelijk dat gemeenten gezamenlijk met een aanvalsplan komen om te voorkomen dat jongeren uit de regio wegtrekken.

Waar demografische voorspellingen uitgingen van een krimp het westen van Brabant rond het jaar 2030, lijkt er in Bergen op Zoom nu al sprake van een bevolkingsafname. De afgelopen twee jaar daalde het aantal inwoners van 66.320 in 2015 naar 66.223 in 2017.

Hoewel het om kleine aantallen gaat, maakt Jacobs zich toch zorgen. "Na krimp volgt leegloop en krimpende gemeenten moeten vrezen voor vertrek van voorzieningen", waarschuwt hij.

Vooral jongeren zoeken volgens de VVD’er hun heil ergens anders. "Baanzekerheid en betaalbare huisvesting is voor veel jonge starters een reden om zich te binden aan een gemeente. Als er werk en scholing is, is er geen reden om weg te trekken."

Bestaansrecht

Toch gaat er volgens Jacobs veel politieke energie verloren aan de verkeerde dingen. Hij noemt zaken als zwembad De Melanen, wijkhuis De Korenaere, het gebouw Samarbete, de midgetgolfbaan in Meilust, kerken en het openbaar vervoer.

"Allemaal bestaande verworvenheden, die alleen bestaansrecht kunnen hebben in een dynamische gemeenten met een jonge bevolkingsopbouw", stelt het kandidaat-Kamerlid. Hij pleit daarom voor meer aandacht voor de rol van jongeren in de samenleving.

"Natuurlijk moeten we onze senioren goed huisvesten en zorgen dat zorg en behoeften op maat zijn, maar bij besluitvorming en in regionale samenwerking zou ook een paragraaf ‘verjonging, starters en jongeren’ onderdeel moeten uitmaken van het afwegingskader."

"Elke euro die gemeenten nu uitgeven aan behoud van het oude, betekent immers minder euro’s voor de jongeren van de toekomst. Het is de toekomstige generatie die uiteindelijk de rekening moet betalen voor keuzes die we nu maken."

Samenwerking

Jacobs ziet meerdere mogelijkheden om het wegtrekken van jongeren tegen te gaan.

Zo kunnen gemeenten hun dienstverlening bijvoorbeeld organiseren vanuit wijkhuizen of zorgcentra, is er een goede afstemming van het aanbod van functies en voorzieningen nodig, kan er nog meer gebruikgemaakt worden van ICT en zijn voldoende betaalbare jongerenwoningen cruciaal.

De meeste terreinwinst valt volgens hem echter te behalen als gemeenten meer samenwerken. "Zolang gemeenten zich ieder voor zich als parel aan de kroon proberen te verkopen, om bezoekers, werkgevers en bewoners aan te trekken, gaat het ons niet lukken het tij te keren."

"Onze regio heeft een perfecte ligging tussen Zeeland, Vlaanderen en Zuid-Holland in en heeft prachtige mogelijkheden. Als we die optelsom samen in de markt zetten, dan zijn we beter in staat om investeerders, bewoners en bezoekers aan ons te binden. Ik roep gemeenteraden en colleges op om per direct te stoppen met de onderlinge competitie in westelijk West-Brabant en om gezamenlijk een actieplan tegen krimp op te stellen. Geef krimp geen kans!"