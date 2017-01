Foodblogger Tamara de Ruijter richt zich op ‘clean food’

Één van de mensen die dit promoot is Tamara de Ruijter uit Sint Philipsland. Haar foodblog ‘Salt & Orange’ richt zich op ‘clean food’, oftewel eten zonder toevoegingen én dus niet uit een pakje.

De 37-jarige Tamara, moeder van drie kinderen, begon precies een jaar geleden met haar blog Salt & Orange. Inmiddels heeft ze op Instagram een ware fanbase opgebouwd met bijna vijfduizend volgers.

"Het was begin januari en samen met een paar vriendinnen nam ik me voor om wat gezonder te gaan leven. We gingen vaker sporten en hoewel ik koken altijd al leuk heb gevonden, besloot ik om me meer bezig te houden met gezond koken."

Met haar foodblog combineert Tamara dan ook haar twee grootste hobby’s: fotografie en koken.

Simpel

Toen de Fluplandse begon met haar blog had ze geen specifiek doel voor ogen. "Ik raak zelf altijd geïnspireerd door andere foodbloggers, met die insteek ben ik zelf ook een beetje begonnen. Ik hoop dat mensen na gaan denken over wat ze eten, dat ze beseffen dat gezond eten niet moeilijk hoeft te zijn en dat ze geïnspireerd raken om zelf ook ‘clean’ te koken."

Betekent dit dat er in huize De Ruijter dan helemaal niets gesnoept mag worden? Nee, integendeel. Dochter Merlijne is juist gek op het recept van de chocolade bonbons met caramel.

"Maar, ik vind het wel belangrijk dat de kinderen genoeg fruit en groentes eten." De meeste recepten komen van Tamara zelf, maar regelmatig probeert ze ook recepten van haar medebloggers. "Mijn recepten zijn altijd simpel en snel te maken."

Hobby

Door het toenemende aantal volgers krijgt de blogster wekelijks verschillende samenwerkingsverbanden aangeboden van andere foodwebsites. "Maar dan komt er zo’n druk op te staan. Het is voor mij meer een uit de hand gelopen hobby."

Een ander voordeel van de vele volgers is dat Tamara regelmatig producten thuisgestuurd krijgt door leveranciers in de hoop dat ze de producten gebruikt voor haar recepten en er een foto van plaatst op haar Instagram. "Maar dat doe ik zelden, echt maar een paar keer per jaar."

Het bloggen heeft haar zelfs een plaatsje opgeleverd in Het Quaker Ontbijtboek. "Mensen mochten zelf hun recept insturen en mijn recept voor ‘Baked Boost’ werd uitgekozen voor het boek. Dat was wel erg leuk."

Toch zou ze haar baan als werkmakelaar bij de gemeente Tholen niet op willen geven voor een fulltime baan als foodblogger. "Dat is maar voor een paar mensen weggelegd, laat mij maar gewoon zitten waar ik zit."

Volgers

Met dank aan haar foto’s op Instagram doet Tamara veel contacten op. "Veel volgers zijn zelf foodblogger, daar heb je dan contact mee omdat je laat weten wat je van elkaars recepten vindt." Het komende jaar wil Tamara het aantal volgers zien groeien naar 10.000 en dat moet volgens dochter Merlijne makkelijk te halen zijn.

"Maar, misschien ben ik wel te oud om dat echt belangrijk te vinden. Ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind. Bovendien is ons gezin hierdoor echt gezonder gaan eten en zelfs papa zit aan de smoothies, het is mooi om te zien dat ze het overnemen."

Zelf inspiratie op doen? Volg Tamara op Instagram @saltandorange, Facebook Salt & Orange of neem een kijkje op www.saltandorange.nl