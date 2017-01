Bergen op Zoom dreigt contract Welzorg te ontbinden

Sinds de reorganisatie bij het bedrijf regent het klachten bij de gemeente over Welzorg. Als het bedrijf niet voor 24 februari 2017 de zaken op orde heeft, stelt de gemeente Welzorg in gebreke en kan het contract per direct ontbonden worden.

Klachten

Het bedrijf besloot in 2015 haar organisatie te centraliseren door vanaf september in dat jaar de onderdelen logistiek, werkplaatsen en front office samen te brengen op één locatie in Raamsdonkveer.

Hoewel Welzorg daarmee beoogde klantgerichter en efficiënter te kunnen werken, blijkt het tegendeel juist het geval.

Sinds begin 2016 ook de regio Zuidwest-Nederland, waar Bergen op Zoom onder valt, vanuit de hoofdvestiging wordt voorzien, ontstaan er vertragingen met de levertijden en klagen inwoners over te lange reparatietijden. Ook is er volgens Kammeijer sprake van een slechte opvolging van klachten en het niet nakomen van afspraken.

Ingebrekestelling

De wethouder zegt de klachten te hebben aangekaart bij Welzorg. “Dat erkende de problemen en stelde bezig te zijn om orde op zaken te stellen. Die verbetering bleef uit. Daarom zijn er na de zomer extra gesprekken met Welzorg gevoerd over de situatie”, aldus Kammeijer.

De gesprekken hebben volgens haar echter weinig verbetering teweeg gebracht. Daarom heeft het gemeentebestuur op 24 november een ingebrekestelling gestuurd naar Welzorg. Het bedrijf heeft nu drie maanden, tot 24 februari, de tijd om orde op zaken te stellen.

“Wanneer dan niet alle verplichtingen deugdelijk zijn nagekomen, stellen we Welzorg in gebreke en kunnen we de overeenkomst per direct ontbinden”, waarschuwt Kammeijer.

Verbetering

Eind vorig jaar hebben de gemeente en Welzorg opnieuw rond de tafel gezeten. De processen zouden volgens het bedrijf nu beter moeten gaan lopen, waardoor de telefonische bereikbaarheid toeneemt en de reparaties sneller kunnen worden opgepakt.

“Deze verbeteringen zouden wij nu snel moeten gaan ervaren”, hoopt Kammeijer. Zij heeft op 23 februari, een dag voor de uiterste deadline, een laatste overleg met Welzorg.