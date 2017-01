Drankenhandel in De Zeeland verbaast D66

Volgens fractievoorzitter Chris Moerkerken past de winkel niet binnen het geldende bestemmingsplan. Daarnaast verwijst hij naar recente discussies in de gemeenteraad over de invulling van De Zeeland en het belang van het niet verder uitbreiden van aantal vierkante meters voor detailhandel.

D66 wil daarom van het college weten of het college bij de verlening van een vergunning bewust is afgeweken van het bestemmingsplan en wat daar dan de motivering voor is geweest.

Versmarkt

Volgens het college valt de winkel echter onder de versmarkt die in De Zeeland komt. Daarvoor is eerder al een vergunning afgegeven. Er is dus niet opnieuw afgeweken van het bestemmingsplan.