Doorstromers spekkopers in aantrekkende woningmarkt

Dat is ruim tien procent meer dan dezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van NVM Makelaars.

Het zijn vooral tussenwoningen en half vrijstaande woningen die in de laatste maanden van vorig jaar van eigenaar zijn gewisseld. In totaal werden er 104 tussenwoningen verkocht. Een kwartaal eerder waren dat er nog maar 96 en een jaar geleden zelfs 89.

Ook de verkoop van hoekwoningen (10,7 procent) en twee-onder-eenkappers (12 procent) is in het afgelopen jaar toegenomen.

Prijzen

De aantrekkende woningmarkt is ook zichtbaar in de verkoopprijzen, blijkt uit de NVM-cijfers. Gemiddeld stegen de prijzen afgelopen jaar met 2,6 procent.

Per vierkante meter was de gemiddelde transactieprijs 1724 euro in de regio Bergen op Zoom. Een jaar eerder was dat 1702 euro per vierkante meter. Het prijspeil is wel iets gedaald tegenover een kwartaal eerder, toen kopers bereid waren zo’n 1799 euro te betalen per vierkante meter.

Woningen staan dan ook weer minder lang te koop dan in het derde kwartaal van 2016. Toen kon het tekoopbordje na gemiddeld 126 dagen van de gevel gehaald worden. In de laatste maanden was dat gemiddeld na 114 dagen.

Starters

Het zijn volgens de Hypotheek Index van De Hypotheker vooral doorstromers die gebruikmaken van de aantrekkende woningmarkt. Door de lage rente en stijgende huizenprijzen is het voor hen erg interessant om door te stromen naar een nieuwe woning.

Landelijk nam het aantal hypotheken aan de doorstromers toe met 26 procent, terwijl het aantal hypotheken aan starters met zeventien procent afnam.

Volgens Toon Verdoolaege van De Hypotheker is die trend ook in Bergen op Zoom te zien. “De woningmarkt heeft lang op slot gezeten, maar de groep doorstromers is vorig jaar massaal in beweging gekomen. Daardoor dreigen steeds meer starters te worden buitengesloten, omdat zij niet meer kunnen instromen op de woningmarkt”, waarschuwt hij.