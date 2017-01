Woensdrechtse Lions Club vervult één op de drie wensen

De serviceclub doopte de kerstboom in het gemeentehuis de afgelopen kerstperiode voor de vierde keer om tot wensboom en nodige iedereen uit om een wens op te hangen in de kerstboom.

In totaal werden maar liefst 33 wenskaarten opgehangen in de boom. “Dat bewijst dat onze actie steeds meer gaat leven”, aldus de Lions Club.

Verzoeken

De wensen waren er ook dit jaar weer in allerlei vormen en vragen. Zo was er een verzoek voor een bijdrage aan de wandelclub van verzorgingstehuis Heideduin, een uitje voor de vrijwilligers van het kerkhof in Huijbergen of een etentje voor een eenzame dame die het moeilijk heeft.

“Het zijn over het algemeen mensen die het zwaar hebben gehad het afgelopen jaar of personen die anderen zonder eigen belang heel goed hebben geholpen, die een kleine beloning verdienen”, verklaart de Lions Club.

De serviceclub is dan ook erg tevreden over de inbreng van dit jaar. Waar er vorig jaar nog 24 wensen werden opgehangen, waren dat er dit jaar 33. Ook was er volgens de organisatoren minder misbruik gemaakt van de actie met minder flauwe grappen.

Bijdragen

Een klein team van de Lions Club heeft alle wensen beoordeeld en uiteindelijk elf wensen uitgekozen die een ondersteuning kunnen verwachten. Het gaat daarbij niet alleen om een financiële bijdrage. In een aantal gevallen vervult de Lions Club de wensen in natura.

Vergeleken met vorig jaar – toen werden tien wensen vervuld – zijn dat er niet alleen meer, maar de bijdragen zijn dit jaar ook hoger. Dat komt mede doordat Non Plus Ultra uit Woensdrecht een flinke schenking heeft gedaan.

De indieners van de wensen die opgepakt zullen worden, worden daar nog over geïnformeerd door de Lions Club. De serviceclub wil alle deelnemers van de afgelopen editie bedanken en kondigt alvast aan ook dit jaar weer een wensboomactie te zullen houden.