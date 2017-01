Expositie voor zoektocht naar pleegouders

Dat doen de geportretteerde kinderen niet voor zichzelf, maar voor de tientallen Brabantse kinderen die wachten op een al dan niet tijdelijk plekje waar zij liefdevol opgevangen kunnen worden.

De nood voor pleeggezinnen is hoog. "In heel Brabant hebben we zo’n honderd nieuwe pleeggezinnen nodig", weet Mieke Jorissen van Juzt, de organisatie die pleegouders bijstaat. "Maar om een goede match te vinden tussen kind en gezin zijn er zelfs nog meer aanmeldingen nodig."

Bewondering

Daarom heeft Juzt de gemeente Woensdrecht benaderd met het verzoek om haar expositie over pleegzorg te mogen tonen op het gemeentehuis. Wethouder Lars van der Beek stond daar meteen positief tegenover.

"In de gemeente hebben we nu zo'n twintig pleeggezinnen. Vorig jaar heb ik in de Week van de Pleegzorg een aantal van hen bezocht. Veel kinderen hebben behoorlijk wat meegemaakt, waardoor ze in een pleeggezin terecht komen. Het is mooi om te zien dat zij bij hun pleeggezin weer zichzelf kunnen zijn", spreekt hij zijn bewondering tijdens de opening van de expositie uit.