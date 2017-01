College: ‘Aanbesteding Ravelijn volgens de regels’

Aannemersbedrijf Cauwenborgh had de gemeenteraad daar per brief om gevraagd, omdat het bedrijf twijfels heeft over een objectieve en transparante beoordeling bij de aanbesteding. Wethouder Patrick van der Velden verzekert dat de gemeente zich aan de regels heeft gehouden.

Herstel

De aanbesteding heeft betrekking op twee componenten die nodig zijn om het Ravelijn de broodnodige opknapbeurt te geven. Het eerste componenten betreft het herstel van het metselwerk. Daarnaast moeten ook de aarden wallen nodig gerestaureerd worden.

Vanwege het specifieke karakter van de werkzaamheden stelt het college niet zozeer naar de prijs, maar vooral naar de kwaliteit van de inschrijving te hebben gekeken.

De aannemers die meedongen naar de opdracht zijn onder meer beoordeeld op hun plannen voor het herstel van het metselwerk, de aarden wallen en de risico & beheersmaatregelen.

“Iedere inschrijving is apart beoordeeld en inschrijvingen zijn niet onderling vergeleken. Op deze manier ontstaat een objectieve beoordeling per inschrijving waarbij uiteindelijk een eindscore per inschrijving ontstaat”, verdedigt het college zijn methode.

Verzoek

Toch heeft aannemersbedrijf Cauwenborgh zijn redenen om te suggereren dat de procedure niet helemaal eerlijk is verlopen. Het bedrijf heeft de gemeenteraad daarom per brief gevraagd om toe te zien op een objectieve en transparante beoordeling.

Hans Smeenk van Cauwenborgh wil verder niet te veel woorden vuil maken aan de kwestie. “Maar ik kan zeggen dat wij een keurig opgesteld verzoek hebben ingediend bij de gemeenteraad.”

Volgens wethouder Van der Velden is het college zich van geen kwaad bewust. “Wij hebben ons aan alle regels gehouden en het hele proces goed doorlopen”, stelt hij.

WOB

BSD-voorman Louis van der Kallen heeft de brief van Cauwenborgh inmiddels aangegrepen voor een eigen onderzoek. Het raadslid heeft bij de gemeente een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) ingediend om inzage te krijgen in alle documenten die betrekking hebben op de aanbestedingsprocedure.