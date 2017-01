Water gaat weer stromen door Havenkanaal en Waterschans

Wethouder Patrick van der Velden hoopt dat nog voor de zomervakantie begonnen kan worden met het herstel van het meest westelijke verdedigingswerk van de Bergse vesting. “Het is nog even wachten op de vergunningen, maar de aannemer staat in ieder geval al te springen om aan de slag te gaan.”

Dat er werk aan de winkel is aan het Havenkanaal en de Waterschans mag duidelijk zijn. Het gebied is nu nog enigszins verwilderd en de oude watergangen zijn volledig dichtgegroeid met riet. “We gaan het kanaal dusdanig uitdiepen dat er weer water in stroomt. Ook de dijken en taluds worden aangepakt”, vertelt Van der Velden.

Daarnaast zal de nu nog verstopte Waterschans weer zichtbaar gemaakt worden in het landschap. “De grond wordt afgegraven, zodat de grachten weer hersteld kunnen worden. Ook daar worden de taluds hersteld.”

Het zestiende-eeuwse verdedigingswerk wordt bovendien meteen toeristisch ontsloten. Met het herstel van het Havenkanaal en de Waterschans wil de gemeente ook meteen een verhard fiets- en wandelpad aanleggen, zodat het Rondje Binnenschelde ook echt rond is.

Investering

Met het hele project is een investering van 7,7 miljoen euro gemoeid. “Het herstel maakt deel uit van het project West-Brabantse Waterlinie dat valt onder Landschappen van Allure. Dat betekent dat we de kosten voor de restauratie delen met de provincie”, legt Van der Velden uit.

Ontwikkeling

Het herstel van het Havenkanaal en de Waterschans vormt ook het startsein van de verdere ontwikkeling van het gebied. Het meest concreet zijn volgens Van der Velden de plannen voor de gronden langs het Havenkanaal.

“Voor het eerste stuk, komende van de Van Konijnenburgweg, zijn we met een bouwbedrijf aan het kijken hoe we dat gebied verder vorm kunnen geven. We denken nu aan een combinatie van wonen en werken, bijvoorbeeld ruimte voor ateliers aan huis.”

Daarnaast is de gemeente nog in onderhandeling met Bruijs Jachtbouw, dat interesse heeft in de aankoop van een stuk grond langs het kanaal.

Witte vlek

De invulling van de Waterschans is echter nog een witte vlek. Van der Velden houdt daarvoor alle opties nog open. “Het kan iets van leisure zijn, evenementen of verblijfsaccommodatie in de vorm van woonboten. Maar eigenlijk is alles nog mogelijk. We richten ons nu nog op het cultuurhistorisch herstel. De bestemming volgt daarna pas.”