Ruim duizend hennepplanten in bedrijfspand Ambachtsweg

Vanwege de hoge belasting op het energienetwerk startte de politie een onderzoek naar enkele bedrijven die gevestigd zijn op de Ambachtsweg. "Na enig speurwerk werd in een pand een professioneel ingerichte hennepkwekerij aangetroffen, verdeeld over twee grote ruimten" , aldus de politie.

De ruim duizend grote oogstrijpe hennepplanten zijn meegenomen en de plantage is ontmanteld. Vanwege de stroomdiefstal werd het adres meteen afgesloten van het elektriciteitsnetwerk. Er werden geen verdachten aangehouden.

De inval in Tholen was onderdeel van een gezamenlijke politieactie in West- en Midden-Brabant en Zeeland. In totaal werden tien hennepkwekerijen geruimd en vier arrestaties verricht. In totaal zijn 12914 planten/stekken en 63,5 kilo aan henneptoppen in beslag genomen.