Oprichting zorgloket Poortvliet stap dichterbij

"Het staat nog enorm in de kinderschoenen, want we wilden eerst bekijken of er wel animo voor is", vertelt Tini Hage. Hoewel de oprichting tijdens de feestdagen even stil heeft gelegen, kwamen de zes vrijdagochtend weer samen om plannen te maken voor het nieuwe jaar.

De eerste vrijwilligers voor het opzetten van het zorgloket in Poortvliet hebben zich al gemeld. Ongeveer twintig mensen hebben gereageerd op de oproep van de oprichters.

"Er zijn genoeg redenen, waardoor mensen niet alles kunnen doen wat ze willen doen. Denk bijvoorbeeld aan vervoer naar het ziekenhuis, wandelen of een boek of krant lezen", vertelt Tini Hage. "Wij realiseren ons dat er zulke hulpvragen zijn. Mensen hebben soms hulp nodig, al is het maar af en toe."

Om deze mensen bij te staan, is het idee ontstaan om een zorgloket op te richten in navolging van bijvoorbeeld Stavenisse en Sint-Annaland. "Wij richten ons meer op de opzet zoals in Stavenisse."

Sociale kaart

De eerste gesprekken met de gemeente zijn inmiddels al achter de rug en nu ook vrijwilligers zich hebben aangemeld kunnen de volgende stappen genomen worden. "De gemeente staat positief tegenover het voorstel."

Hage wil nu scholen en zorginstanties bij het loket betrekken. "De volgende stap is het opzetten van een sociale kaart; een soort plattegrond waarop te zien is met welke hulpvragen je waar kan aankloppen", legt hij uit.

Als die kaart eenmaal klaar is, wil Hage opnieuw met de gemeente rond de tafel om ‘centjes los te krijgen’. "Maar dat moet geen probleem zijn."

Vrijwilligers

De komende tijd wordt dan ook benut om deze kaart op te zetten en om met de vrijwilligers rond de tafel te gaan zitten om te kijken wat voor vlees men in de kuip heeft.

"Zodra het zorgloket daadwerkelijk is opgezet, kunnen mensen met hulpvragen bij ons aankloppen. Dan moeten we wel weten welke specialiteiten een vrijwilliger heeft, zodat we de juiste persoon inschakelen." Hoewel twintig vrijwilligers al een mooie start is, kunnen vrijwilligers zich nog steeds melden bij Hage.

"Bent u of kent u iemand die graag bereid is om andere mensen te helpen? Wilt u af en toe eens iemand een bezoekje brengen? Leest u graag de krant voor? Dan bent u de persoon die we zoeken." Vrijwilligers kunnen zich melden bij Tini Hage via 0166-612491 of ze kunnen een brief sturen naar Burgemeet 8 in Poortvliet.