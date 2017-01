IJsfestijn Steenbergen heeft de deuren voor dit seizoen gesloten

Geen schreeuwende plezierkreten vanwege ijspret, geen vrolijke muziek en lichten die de Markt een sfeer en kleur geven. Het IJsfestijn in Steenbergen is voorbij. De groei is merkbaar geweest de afgelopen periode.

Niet alleen de fysieke grootte van de ijsbaan zelf met een apart deel voor de allerkleinsten, ook het team van de Stichting IJsfestijn Steenbergen groeide tot groot genoegen van het bestuur.

"We zeggen volmondig ja voor het doorgaan van het IJsfestijn", laat Kees de Bruin, bestuurslid van Stichting IJsfestijn Steenbergen, weten. De organisatie blikt terug op een goede periode. "De reacties uit de bevolking zijn erg mooi. Ze zijn trots dat er een ijsbaan is." Die trots begint al bij het bestuur met een enthousiaste groep vrijwilligers.

Vrijwilligersavond

Voordat de ijsbaan open ging begin december 2016, waren er nog vrijwilligers nodig. Het bestuur hoopte op een 70-tal vrijwilligers. Peter Jongenelen: "Er kwamen boven het gewenste aantal vrijwilligers." Maar liefst 72 vrijwilligers mocht het bestuur tegemoet zien de afgelopen periode.

Ieder met hun eigen beschikbaarheid en inzet. Die vrijwilligers worden in de week na de sluiting van het IJsfestijn meteen in het zonnetje gezet. De werkgroep van het IJsfestijn gaat deze vrijwilligers verzorgen. Ze komen hiervoor samen in Buddha’s aan de Markt in Steenbergen.

Gemis

Peter Jongenelen, voorzitter Stichting IJsfestijn Steenbergen, laat weten: "Het mooiste vind ik de week voor de opening. Er wordt volop gebouwd. Dan is er de opening door Sinterklaas en de burgemeester. Je bent dan eigenlijk helemaal kapot. Maar als je dan de eerste glimlach van kinderen ziet op het ijs, dat is alles."

Wekenlang is er vertier en zijn er talloze activiteiten. Mensen genieten van de winterse sfeer. Het moment dat de ijsbaan weer plaats moet maken voor een lege Markt geeft een ander gevoel. Jongenelen: "Dat is toch wel een weemoedig gevoel. Een gemis, want elke keer als ik de ijsbaan zie, geniet ik."

Finetuning

Er zijn minder ongevallen te melden dit seizoen in vergelijking met het voorgaande jaar. Wel moest er een man met een ambulance naar het ziekenhuis. Zijn knie ging uit de kom. Het is een pech die op iedere ijsbaan kan voorkomen.

Hoewel de organisatie zo optimaal mogelijk functioneert, zijn er toch verbeterpunten volgens Kees de Bruin. "We gaan de activiteiten nog meer finetunen. Zo wordt de entertaining bij het avondprogramma uitgebreid en komt er meer voor de jeugd. Ook aan de dagbesteding voor gehandicapten gaan we meer vorm geven."

Het IJsfestijn is gesloten, maar het bestuur heeft de komende maanden nodig om de volgende editie wederom tot een schaatssucces te maken.