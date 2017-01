Voetbalregio rouwt om overlijden Jacco Theunisse (41)

Theunisse was werkzaam bij de KNVB als competitieleider jeugdvoetbal op het district Zuid I. In die hoedanigheid had hij veel contact met de voetbalclubs in de regio. Daarnaast heeft hij diverse amateurelftallen gecoacht, waaronder die van BSC in Roosendaal, METO in Hoogerheide, BVV’63 in Bergen op Zoom, Tholense Boys en SC Kruisland.

“Wij zijn diep geraakt door het overlijden van Jacco. Namens bestuur, directie en medewerkers van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wensen wij familieleden, vrienden en collega’s veel sterkte met het dragen van dit grote verlies”, meldt de KNVB op haar website.

Herdenkingsbijeenkomst

Voetbalvereniging BSC, waar Theunisse nog actief was in het zesde elftal, heeft inmiddels een condoleanceregister geopend. Dinsdagavond en donderdagavond kan men in de kantine nog een boodschap achterlaten ter nagedachtenis aan de voetballer.

Zaterdag 14 januari vindt er in het Herrineringshuis van Lith in Oss een herdenkingsbijeenkomst plaats.