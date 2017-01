Discussie over overname Annaweg in Dinteloord

Een vijftal bewoners heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om een gedeelte van de weg (860 meter) over te nemen en daarbij ook het onderhoud over te nemen. De weg is op dit moment nog eigendom van de bewoners.

De overname van het verharde gedeelte van de Annaweg is in het verleden al eerder besproken, maar omdat de weg toen nog in slechte staat was werd het verzoek destijds afgewezen.

"Tijdens een overleg met de bewoners gehouden op 11 mei 2016 is opnieuw gesproken over de overname van het beheer en onderhoud van de weg en over het bestemmen van de weg tot openbare weg", aldus het college van burgemeester en wethouders.

Hierbij is afgesproken dat er een extra slijtlaag wordt aangebracht op kosten van de bewoners voor de weg officieel wordt overgenomen.

Openbare weg

De Annaweg in Dinteloord wordt sinds de sluiting van de Annadijk gebruikt als ontsluitingsweg door diverse instanties, zoals Postnl, de vuilnisdienst, het waterschap, bewoners en hun familieleden.

"Officieel deed altijd de Annadijk dienst als officiële ontsluitingsweg voor de betreffende gezinshuishoudens. En dat zou nog steeds zo zijn, ware het niet dat ongeveer 45 jaar geleden is besloten om niet via de Annadijk alle transporten voor de dijkverzwaringswerkzaamheden van toentertijd te laten plaatsvinden, maar langs de (veel kortere) Annaweg”, stelden de bewoners in een brief op 2 januari 2015.

De Annaweg wordt nu, mits de gemeenteraad akkoord gaat, tot openbare weg bestemd. De ondergrond van de weg blijft wel eigendom van de bewoners aan de Annaweg.

Kosten

Volgens het college hoeft er over circa twintig jaar pas weer onderhoud plaats te vinden aan de weg. "Hiertoe zullen op termijn geldmiddelen worden geraamd in het onderhoudsfonds wegen."