Het Feestcafé is een non-profit organisatie en wordt georganiseerd door vrijwilligers voor iedereen met een beperking.

"Jong of oud, met een fysieke- of een geestelijke beperking, voor ons is iedereen gelijk. Samen met een paar enthousiaste vrijwilligers zorgen we voor een veilige en gezellige omgeving waarbij we iedereen de gelegenheid geven om veilig uit te gaan en nieuwe mensen te ontmoeten."