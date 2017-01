Verlichting Diomedon wordt officieel in gebruik genomen

Wethouder Cors Zijlmans is hierbij aanwezig. De afgelopen maanden is er veel gebeurd op het sportpark, de nieuwe verlichting is daar een mooi voorbeeld van.

"We hopen dat iedereen weer met veel plezier zijn of haar sport zal beoefenen en dat we samen met alle vrijwilligers er weer voor kunnen zorgen dat dit voor iedereen mogelijk is", aldus de organisatie.

Tijdens de bijeenkomst wordt tevens bekend gemaakt hoeveel geld is opgehaald met de Jumbo Aktie om te sparen voor een club.