In totaal is deze campagne 5,6 miljoen ton bieten verwerkt.

De verwachting is dat de eindopbrengst uitkomt op ruim 78 ton per hectare, waarbij aangetekend moet worden dat een deel van de bieten in Oost Brabant, Limburg en Gelderland verloren is gegaan in verband met de wateroverlast in juni.

De kwaliteit van de bieten komt waarschijnlijk net boven de 17 procent suiker.