Burgemeester Steven Adriaansen benadrukt veerkracht in de gemeente

Ondanks de onrust in de wereld kon de burgemeester terugblikken op een succesvol jaar voor de gemeente Woensdrecht. Hij eindigde zijn speech bovendien met een primeur: de presentatie van de splinternieuw website van de gemeente.

Ook had hij de eer om niet één, maar twee genomineerden voor de Promotieprijs Woensdrecht blij te maken met de prijs.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie die woensdag 4 januari in het gemeentehuis werd gehouden, kregen inwoners de kans om elkaar te ontmoeten en de beste wensen over te brengen. Burgemeester Adriaansen blikte traditiegetrouw terug op 2016, en vooruit op het aankomende jaar.

Speech

Het jaar 2016 wordt overschaduwd door het terrorisme. Burgemeester Adriaansen legde uit hoe ook Woensdrecht daar de consequenties van heeft gevoeld .

"Lokaal heeft dit zeker zijn uitwerking gekregen. Bijvoorbeeld met de opvang van statushouders die in onze gemeente een nieuwe toekomst opbouwen, de extra grenscontroles op de A4 met sluipverkeer in Calfven tot gevolg of de leerlingen van het Zuidwesthoekcollege die enkele weken geleden na de aanslagen van Berlijn eerder van hun schooltrip terugkeerden."

Burgemeester Adriaansen wees daarom in zijn speech op het belang van veerkracht, zowel in de lokale politie als in de samenleving, om met de snel veranderende omstandigheden in de maatschappij om te kunnen gaan.

"Ik zie gelukkig dat deze veerkracht door de aanwezigheid van krachtige gemeenschappen in onze Woensdrechtse samenleving goed aanwezig is."

Topsport

Bovendien zijn er in 2016 ook veel mooie dingen gebeurd die van de burgemeester uitgebreid de aandacht kregen.

Zo sprak hij zijn lof uit voor de vele topsportprestaties: "Allemaal jonge talenten, ware ambassadeurs voor onze gemeente, waar we ongetwijfeld nog heel veel van gaan horen en waar we bijzonder trots op zijn."

Ook benoemde hij de indrukwekkende ontwikkelingen van de vliegbasis, de inzet van de vele mantelzorgers in de gemeente en succesvolle huisvesting van statushouders.