Wethouders lanceren nieuwe app voor meldingen openbare ruimte

Inwoners van de gemeente Steenbergen konden al telefonisch, via de website of via WhatsApp een melding doorgeven aan de gemeente Steenbergen, maar daar is nu een extra mogelijkheid aan toegevoegd. De applicatie voor je telefoon is gratis te downloaden.

De MijnGemeente App is specifiek gemaakt om meldingen binnen de openbare ruimte (bijv. losse stoeptegels, kapotte verlichting of onkruid) direct aan de gemeente te melden. Hoewel burgers nog steeds een melding kunnen doorgeven via WhatsApp, hoopt de gemeente dat burgers dit via de applicatie gaan doen.

De MijnGemeente app werkt bovendien makkelijker, omdat de mogelijkheid wordt geboden om op een kaartje precies aan te geven waar de melding te vinden is en men kan de melding verduidelijken door foto’s toe te voegen.

Melding

De medewerkers van de buitendienst beschikken sinds kort allemaal over een mobiele telefoon met daarop een melddesk applicatie, waardoor zij zelf meldingen kunnen afhandelen. Zo krijgen zij meteen een melding, wanneer een burger bijvoorbeeld een melding maakt over een losliggende stoeptegel.

Doordat de gemeente als schakel wegvalt kunnen zaken sneller en makkelijker opgelost worden. Een medewerker van de buitendienst kan ook aangeven of, en zo ja wanneer, de melding verholpen is en dat wordt weer teruggekoppeld aan de burger.

Lancering

Om de lancering iets meer schwung te geven, nam wethouder Petra Lepolder zelf de proef op de som. Bij een speeltuin aan Wijngaarden Bolwerk demonstreerde de wethouder hoe je een melding doorgeeft aan de gemeente met behulp van je mobiel. De buitendienst kwam meteen ter plaatse om de melding te bekijken en te verhelpen.

"Burgers die een melding willen versturen kunnen eerst via de app zien of er al een melding door een buurtbewoner is gedaan." Daarnaast krijgen ze ook een bericht als de melding is opgepakt.

"In principe moet een melding binnen vijf dagen zijn verholpen, tenzij het bijvoorbeeld een grotere klus is, maar ook dan krijg je een melding dat het project later wordt opgepakt met daarbij meteen de reden", vertelt wethouder Lepolder.