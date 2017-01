Thalita de Jong en Vliegbasis Woensdrecht winnen Promotieprijs

Het is de eerste keer in diens dertien-jarige geschiedenis dat de promotieprijs is toegekend aan twee genomineerden. De Promotieprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een persoon, organisatie of activiteit die bijdraagt aan de promotie van de gemeente in de regio, nationaal of internationaal.

Voor Thalita de Jong was het de eerste keer dat ze de prijs in ontvangst mocht nemen. Vliegbasis Woensdrecht heeft de prijs eerder al een keer ontvangen. De derde genomineerde dit jaar was de doorkomst Roparun Ossendrecht.