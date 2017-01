Jongerenwerk Tholen houdt spellendag in Sint Philipsland en Stavenisse

Jongerenwerk Tholen kreeg onlangs een grote stapel met bordspellen als schenking en dat is ideaal voor een koude dag in de Kerstvakantie.

" We hebben op Facebook gepeild waar behoefte was aan een spelletjesochtend of middag", vertelt jongerenwerker Roseline van den Heuvel – den Braber. "Op basis van die reacties hebben we besloten om in de ochtend spelletjes te spelen in Sint Philipsland en later gaan we nog naar Stavenisse."

Ruim twintig kinderen kwamen op de ochtend af, volgens Roseline is het dan ook een succes. "Het is een beetje koud buiten en zo hebben de kinderen toch iets leuks te doen."