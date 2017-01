Luchtkussenfestijn in Dinteloordse Buitelstee

Zeven verschillende luchtkussens en stormbanen stonden opgesteld in de Buitelstee om de kinderen in de kerstvakantie eens flink af te matten.

Voor vijf euro per kind mochten de kleintjes een hele dag springen, glijden, vallen en weer opstaan. In de stormbaan deden de jongens en meisjes wedstrijdjes tegen elkaar en op de sweeper probeerden ze zo lang mogelijk te blijven staan zonder eraf geduwd te worden.

Dat het event zo goed zou lopen had Martijn Hagens (Sportparkuitje) alleen durven dromen. "We hoopten op tweehonderd kinderen over de hele dag, maar we zijn net driekwartier open en het is al een drukte van jewelste." Kinderspeelland is ontstaan uit een samenwerking tussen Sportparkuitje.nl, Creeezy en de Buitelstee.