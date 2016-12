Tholen sluit 2016 knallend af met carbid schieten

De stemming zit er al vroeg in zaterdagmiddag. De locatie op De Bent is ook geschikt voor carbid schieten. Om 13.00 uur staat alles gereed: twaalf melkbussen met carbid, voetballen erbovenop en na de ontsteking komen de enorme knallen. De ballen vliegen één voor één de lucht in.

Het terrein is afgezet voor de veiligheid. Brandblusapparaten staan gereed. De brandweer is op de hoogte gebracht.

Frans Braal, penningmeester van de stichting: “Carbid schieten is veiliger dan vuurwerk. Alles is gecontroleerd en de vergunningen met hygiënevoorschriften zijn binnen. We zijn met zeven bestuursleden en houden met onze vrijwilligers alles goed in de gaten. Ook buurtbewoners zijn op de hoogte gesteld, zodat niemand hoeft te schrikken.”

Carbid schieten doet de stichting vooral voor de gezelligheid. “We hebben er ook een goed doel aan verbonden. We willen het graag lokaal houden vooral ook voor de sponsors. Dit jaar kozen we voor de stichting Mank. Die zorgt ervoor dat mindervaliden ook op vakantie kunnen.”

Klienkers

Zeven jaar geleden begonnen Berrevoets en Braal plannen te maken voor carbid schieten. “Voor mij is het echt een jeugdherinnering waaraan ik veel plezier beleefde. Lennard had het allemaal meegemaakt in Heerenveen waar hij vandaan komt. We begonnen met twee melkbussen in de Oesterputten.”

Het kost de mannen drie dagen om alles te regelen. “Behalve het carbid schieten gebeurt er veel meer. Er is muziek, kraampjes met drank, broodjes, erwtensoep, optreden van blaaskapel De Klienkers en een loterij.

Erik van den Ende is zaterdag naar de Oesterputten gekomen om muziek te draaien. “Het carbid schieten is gezellig en moet zeker blijven.” Lavina Bakker vindt dat ook: “Het is hier erg gezellig en ik vind dat dit evenement echt moet blijven.”