Herziening buitendienst volgens gemeente Woensdrecht positief

Op 1 januari 2016 is de buitendienst van de gemeente Woensdrecht 'geherpositioneerd'. Er zijn vijf wijkteams gekomen met elke een meewerkend voorman en er wordt intensief samengewerkt met het werkvoorzieningsschap WVS.



Eind 2014 werd er een onderzoek naar de herpositionering van de buitendienst aangekondigd. Onderzocht werd hoe de buitendienst een nieuwe rol kon gaan vervullen in de samenleving, waarbij meer ruimte zou zijn voor maatwerk, initiatieven en laagdrempelig contact.

Hieruit kwam een nieuwe werkwijze naar voren met vijf wijkteams, ieder aangestuurd door een meewerkend voorman. De wijkteams zijn samengesteld uit medewerkers van de gemeente Woensdrecht en de WVS-groep.

Vanaf 1 januari 2016 is deze nieuwe werkwijze ingegaan en inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevonden over de afgelopen periode.

Leefbaarheidsonderzoek

Wethouder Van Agtmaal: "Het afgelopen jaar is er veel veranderd in de werkwijze van de buitendienst. Ik ben trots op het aanpassingsvermogen van de betrokken medewerkers. Dankzij hun inzet zijn er grote stappen gezet in het onderhoud van de buitenruimte en het oppakken van initiatieven."

Hij vindt het jammer dat het onlangs gepubliceerde leefbaarheidsonderzoek in het voorjaar gehouden is. "Toen waren de wijkteams nog maar net bezig. Maar uit zowel interne signalen als vanuit inwoners horen we alleen maar dat het sterk verbeterd is gedurende het jaar. De gehouden evaluatie bevestigd dit beeld."



Uit de evaluatie zijn ook aanbevelingen en verbeterpunten naar voren gekomen. Deze worden als actiepunten in 2017 opgenomen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbeteren van de bedrijfsvoering, het volgen van bepaalde opleidingen en het nog beter bekend maken van de meewerkend voormannen van de WVS met de ambtenaren die niet bij de buitendienst werken.

Kansen

"De resultaten uit het eerste jaar zijn positief, maar uiteraard gaan we door met de optimalisatie van de herpositionering. Onlangs is de samenwerking met de WVS nog verankerd door de ondertekening van een groepsdetacheringsovereenkomst die tot en met het jaar 2019 loopt. Ook met Saver en stichting Samenwerking worden nauwe banden onderhouden om de werkzaamheden te optimaliseren en nieuwe kansen te benutten."

"De buitenruimte is van ons allemaal. Het is dan ook belangrijk dat inwoners meldingen blijven doen."

De eenvoudigste manier hiervoor is door gebruik te maken van de app van verbeterdebuurt, of via de website www.verbeterdebuurt.nl.

"Uiteraard staan we er als gemeente ook altijd voor open als mensen een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in hun straat of wijk. Neemt u hiervoor contact op met het wijkteam, of met de servicelijn. Dit kan telefonisch, per e-mail of via verbeterdebuurt", aldus de wethouder.