SamenDoen spaart voor Senioren Vereniging Vosmeer

De vereniging kreeg het meeste stemmen en troefde hiermee Schutse Zorg Tholen en Anna Zorgt af. Het vorige spaardoel van SamenDoen was Stichting Samen Thoolse Activiteiten Doen. Zij kregen in totaal 1256 euro via de spaaractie.

Stichting SamenDoen is een lokaal spaarprogramma. Deelnemers sparen door boodschappen te doen bij lokale ondernemers niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een lokaal spaardoel. Online spaarders kunnen zelf kiezen voor welk doel zij zich willen inzetten.

Mensen die geen keuze maken, sparen automatisch voor het algemene spaardoel. De komende periode is dat SVV.

SVV

Senioren Vereniging Vosmeer is bij veel mensen bekend onder de oude naam ANBO, één van de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. SVV zet zich in om de leefbaarheid in de gemeente Tholen te bevorderen.

Dit doen zij onder andere door mensen die alleen zijn te motiveren deel te nemen in de maatschappij. SVV houdt diverse activiteiten zoals bingo, koersbal en fietstochten. In totaal kreeg SVV 128 stemmen bij de Facebook-verkiezing van het nieuwe algemene spaardoel.

Stichting S.T.A.D.

Het vorige algemene spaardoel van SamenDoen was Stichting S.T.A.D. In totaal spaarde de deelnemers 125.590 punten voor het doel. Dat had een waarde van 1256 euro.

De stichting gebruikt het geld om activiteiten te organiseren, begeleiden en bevorderen in de kern Tholen stad. Stichting S.T.A.D. organiseert onder andere de activiteiten rond Sinterklaas, Koningsdag en viswedstrijden.

Deelnemen

Door deel te nemen aan SamenDoen spaar je automatisch voor een goed doel en voordeel voor jezelf. Huurders van Stadlander sparen extra snel punten. Zij worden gewaardeerd met punten wanneer zij op tijd automatisch de huur betalen, geen overlast veroorzaken en zich extra inzetten bijvoorbeeld binnen een bewonerscommissie.

Aangesloten ondernemers op Tholen zijn onder andere Apotheek Tholen, Het Raedthuys Sint-Maartensdijk, Slijterij De Gouden Leeuw en Slagerij Slager in Sint-Annaland. Voor een overzicht van alle deelnemende ondernemers en het aanvragen van een spaarpas kun je terecht op de website www.samendoen.nl.