BSD wil boetes voor eigenaren leegstand

Het raadslid van de BSD wil dat de gemeente Bergen op Zoom hiermee het voorbeeld volgt van Schiedam. Daar kunnen eigenaren van panden die leeg staan rekenen op een boete van maximaal 7.500 euro. Als het pand bovendien meer dan 12 maanden leegstaat, kan het gemeentebestuur een gebruiker voordragen.

De provincie Zuid-Holland reageerde positief op de plannen van de gemeente Schiedam om een leegstandsverordening in te zetten als instrument tegen het voortdurende probleem rond de vele leegstand. Medio januari komt de ontwerpverordening ter inzage op het stadskantoor van Schiedam te liggen.

Met de nieuwe regels wordt het voor eigenaren verplicht om leegstand te melden. De gemeente gaat dan binnen drie maanden in overleg met de vastgoedeigenaar. Als een pand langer dan twaalf maanden leeg staat kan het gemeentebestuur een gebruiker voordragen die de eigenaar niet mag weigeren. Vastgoedeigenaren die leegstand niet melden kunnen rekenen op een boete van maximaal 7.500 euro.

Voorbeeld

Het is niet de eerste keer dat Van der Kallen naar andere steden kijkt om ideeën op te doen om leegstand terug te dringen. Eerder pleitte hij ervoor om het voorbeeld van de gemeente Rijswijk over te nemen en de ontroerende zaakbelasting af te schaffen voor gebruikers van winkel-, horeca- en winkelpanden en het OZB-tarief voor eigenaren fors omhoog te doen. Op die manier zouden de kosten voor de leegstand van een pand terecht komen bij de eigenaar. De maatregel zou stimulans moeten bieden eigenaren om hun pand in gebruik te houden.

Bergen op Zoom kampt net zoals veel andere West-Brabantse steden met veel leegstand. Vorig jaar maakten de Regio West-Brabant, het samenwerkingsverband van achttien gemeenten, en de provincie Noord-Brabant al afspraken om leegstand terug te dringen en overcapaciteit aan te pakken. In Bergen op Zoom zet het Binnenstadslab zich sinds maart in om ondernemers te motiveren een winkel te starten in de Bergse Binnenstad. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van pop-up stores om lege winkelpanden te voorkomen en de binnenstad aantrekkelijk te houden.