Veel vragen na uitvoerbaarheidsonderzoek rondweg Oud-Vossemeer

Dirk Jan Huisman, adviseur mobiliteit van Royal HaskoningDHV, lichtte zes varianten toe. De studie die het advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau heeft uitgevoerd wierp veel vragen op bij de aanwezigen.

Hoewel de beste varianten naar voren werden gebracht voor een rondweg bij Oud Vossemeer, is er nog steeds geen definitieve oplossing voorhanden.

Betrokkenheid

Uit de toespraak van gedeputeerde provincie Zeeland Harry van der Maas blijkt dat een besluit nog ver weg is. Van der Maas: "We laten alle punten nog eens de revue passeren. We moeten ons daarbij niet laten leiden door de goedkoopste variant."

"Het plan wordt aangepast met de betrokkenheid van de mensen. Het bestaande tracé kan ook doorgevoerd worden, zonder rondweg."

Dijken afgraven

De vraag of er dijken afgegraven moeten worden of niet, blijft een discutabel punt. Wethouder Jan Harmsen, gemeente Tholen: “Ik ben onaangenaam verrast dat het dijken afgraven zo duur is."

"De koppeling met Tholen, alle opmerkingen die zijn gemaakt; hier wordt een dikke streep onder gezet, mede met betrekking tot schoolkinderen en veiligheid."