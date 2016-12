Gemeente attendeert inwoners op brandveiligheid

De pop-up store zal gedurende twee weekenden in de eerste maand van het nieuwe jaar te vinden zijn in het Binnenstadslab. Het motto is duidelijk: Voorkomen is beter dan genezen.

De tijdelijke 'winke'’ gebruikt de gemeente, in samenwerking met de brandweer en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, als ruimte om mensen bewust te maken van de risico’s en gevolgen van een brand in huis.

De pop-up store maakt deel uit van de campagne Vooropletters en reist door de regio Midden- en West-Brabant. Eerder stond de winkel in Steenbergen, nu is het dus de beurt aan Bergen op Zoom.

Impact

Naast de informatie en de uitleg die bezoekers kunnen krijgen van deskundigen, kunnen ze ook de impact van een brand beleven. In de pop-up store is het mogelijk voor de bezoekers om door middel van decorstukken, foto’s en virtual reality-brillen de impact van een brand te ervaren.

De campagne Vooropletters richt zich met name op het geven van voorlichting over onder andere de oorzaken van brand. Een kerngedachte die strookt met die van de brandweer en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Bewustwording

"Bewustwording is de eerste stap in het proces om brandveiligheid te verbeteren. Met deze winkel denken we echt dat we daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren", vertelde Henk Viel, medewerker risicobeheersing Roosendaal, bij de opening van de pop-up store in Steenbergen.

De exacte openingstijden zullen in de loop van de tijd bekend worden. Voor meer informatie over de campagne en brandveiligheid kunt u terecht op vooropletters.nl