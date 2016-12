Hoeveelheid opgehaald kunststofafval Tholen is verdubbeld

Vanaf januari verandert ook de wijze van het ophalen van restafval.

Afgelopen oktober is de inzameling van kunststofafval in de gemeente Tholen gewijzigd. De eerste resultaten van deze wijziging zijn positief; de opgehaalde hoeveelheid kunststofafval per maand is inmiddels verdubbeld ten opzichte van eerder dit jaar.

Restafval

Vanaf januari 2017 wijzigt ook het inzamelen van restafval binnen de gemeente. Voortaan wordt namelijk de grijze container eens per vier weken geleegd.

Ook de inzameldagen zelf veranderen. Daarom wordt er een huis-aan-huis-brief met meer informatie verspreid. Als bijlage bij deze brief ontvangt iedere inwoner ook een nieuwe versie van de afvalkalender.

Downloaden

De afvalkalender kunt u ook downloaden op www.zrd.nl. Of download de recyclemanager in de app- of playstore.

De app geeft zelfs een seintje wanneer u welke container aan de weg moet zetten en bevat bovendien tips voor het beter scheiden van uw afval.