Gemeente wil inwoners langer in de kernen houden

Brabantse Wal

Wensboom in het gemeentehuis van Woensdrecht

De Wensboom van de Lions Club Woensdrecht Zuidkwartier is weer in gebruik. In de loop van vrijdag 9 december is alles weer in orde gebracht in de hal van het gemeentehuis in de Kerstboom van de gemeente. Mensen kunnen hun wens tot 4 januari in de boom hangen.