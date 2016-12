Studiesubsidie voor drie werkloze jongeren

De intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal en Werkplein Hart van West-Brabant zijn in oktober begonnen met een landelijke proef om de baankansen van werkloze jongeren te vergroten.

De proef houdt in dat jongeren zonder werk of diploma via het werkplein vijfhonderd euro kunnen krijgen om bijvoorbeeld een opleiding tot heftruckchauffeur te volgen.

In totaal is er tot 1 maart 2017 budget voor vijftien aanmeldingen. De regeling is bedoeld voor jongeren tot 27 jaar. Aanmelden kan via m.peek@bergenopzoom.nl.