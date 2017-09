Brits merk TVR is terug met nieuwe Griffith

Na jaren is TVR terug van weggeweest. Het Britse merk presenteert een volledig nieuwe Griffith, een naam die het merk in 1991 voor het eerst toepaste.

De Griffith is een 4,31 meter lange, 1,85 meter brede en slechts 1,24 meter hoge sportcoupé die door TVR-CEO Les Edgar als 'Britse musclecar' wordt getypeerd.

De 1.250 kilo zware Griffith is daarmee iets kleiner dan auto's als de Porsche 911 en de F-Type van Jaguar, maar wat vermogen betreft moet de TVR zich makkelijk met auto's van dat kaliber kunnen meten.

De Griffith maakt gebruik van TVR's iStream-platform, een basis die is samengesteld uit een combinatie van koolstofvezel en staal.

Motor

De Griffith heeft een 475 pk sterke en 5,0-liter grote V8 in z'n gewelfde neus, een blok dat in samenwerking met het legendarische Cosworth tot stand is gekomen.

Het vermogen wordt via een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen gestuurd. Een sprint vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur moet in minder dan vier tellen zijn te realiseren zijn.

De vanafprijs van deze herboren Griffith ligt rond de 90.000 pond, omgerekend net geen 100.000 euro. Uiteindelijk wil TVR jaarlijks tot duizend auto's bouwen.

