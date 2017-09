Jaguar Land Rover wil vanaf 2020 elektrische aandrijving bij alle modellen

Volgend jaar brengt Jaguar de elektrische i-Pace op de markt, maar dat zal niet de enige elektrische auto van het concern Jaguar Land Rover zijn.

Jaguar Land Rover toont ter illustratie de futuristische elektrische conceptauto Future-Type. De Future-Type is volgens Jaguar zijn visie op een auto van 'na 2040'. De conceptauto kan zelfstandig en zonder bestuurder rijden en is bestemd voor een toekomstige wereld waarin autobezit nagenoeg verdwenen is.

De conceptauto heeft een zeer smalle carrosserie en heeft voorin twee stoelen en achterin één. Wil je liever toch zelf rijden, dan is dat ook nog mogelijk. Het zal nog even duren voor een auto als de Future-type werkelijkheid wordt, maar de weg die Jaguar Land Rover wil inslaan, is duidelijk.

'Connected driving'

De Future-Type maakt in Jaguars toekomstivisie deel uit van een enorme vloot auto's, modellen die simpelweg besteld kunnen worden als ze nodig zijn. De toekomstvisie staat daarnaast helemaal in het teken van 'connected driving', hij is dus in staat om te communiceren met andere auto's. Auto's kunnen zo dichter op elkaar rijden, omdat ze elkaar hun positie doorgeven.