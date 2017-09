Eerste beelden Mini John Cooper Works GP

Vorige week liet Mini al weten dat het de Electric Concept had klaargestoomd voor de IAA-autobeurs in Frankfurt, maar het merk heeft aan de andere kant van het spectrum ook iets voorbereid.

Het studiemodel van de John Cooper Works GP Concept is dan ook stukken breder dan de reguliere driedeurs-Mini. De auto is rondom voorzien van een opvallende bodykit en op de achterzijde is een aanzienlijke spoiler geplaatst. Mini spreekt van het gebruik van koolstofvezel voor de diverse aerodynamische delen.

De achterlichtunits zijn op dezelfde manier vormgegeven als die van de Electric Concept; ook hier dus een verwijzing naar de Union Jack, de vlag van het Verenigd Koninkrijk.

Onder de concept-car zijn 19-inch lichtmetalen wielen met rode accenten gemonteerd om het plaatje compleet te maken.

Ook van het interieur is werk gemaakt en alles duidt erop dat dit een heuse circuitracer is. De cabine is uitgerust met een rolkooi, kuipstoelen met vijfpuntsgordels en een minimalistisch uitgevoerd dashboard. Bovendien zijn de achterbank, de dakhemel en de deurpanelen uit de auto gesloopt om gewicht te besparen.

