Nissan toont opvolger elektrische Leaf

De eerste generatie van de Japanse EV wist zijn kopers wel te vinden. Sinds zijn introductie in 2010 zijn meer dan 280.000 exemplaren van de Leaf verkocht en Nissan heeft de aandacht door de jaren heen proberen vast te houden door het model geregeld op te waarderen.

Zo werd onder meer het ventilatiesysteem herzien en kwam een 30 kWh groot accupakket beschikbaar (naast het kleinere 24 kWh-exemplaar).

Uit eerdere teasers werd al duidelijk dat Nissan het designtechnisch over een behoorlijk andere boeg gooit. De tweede generatie Leaf draagt een 4,49 meter lange en 1,79 meter brede koets, die met zijn invloeden van de IDS Concept helemaal in lijn is met de rest van het Nissan-gamma.

De elektrische hatchback wijkt qua uiterlijk minder af van het verdere Nissan-gamma. De Leaf is voorzien van een populair 'zwevend dak' door zowel het dak als de raamstijlen zwart te kleuren.

De wielbasis is met 2,7 meter net zo groot als die van de vorige Leaf. Wel is deze nieuwkomer met een gewicht van 1.535 kilo iets zwaarder dan z'n voorganger.

In het interieur monteert Nissan een 7-inch kleurendisplay en de stoel- en stuurwielbekleding wordt gekenmerkt door blauwe stiksels. De bagageruimte meet voortaan 435 liter. Nissan zet daarnaast in op scherper stuurgedrag door de overbrenging in het stuurhuis opnieuw te configureren.

Aandrijflijn

Het accupakket van de nieuwe Leaf heeft een capaciteit van 40 kWh. Dat is dus 10 kWh meer dan de krachtigste accu die Nissan in de huidige Leaf aanbiedt. Het accupakket is wat omvang betreft exact zo groot als het 30 kWh-exemplaar in de vorige Leaf.

Volgens de NEDC-cyclus, waarbij de actieradius van auto's wordt gemeten op een speciaal testtraject, moet de nieuwe Leaf 378 kilometer ver komen op één lading. Ter vergelijking: de 30 kWh-uitvoering van de eerste Leaf schopte het volgens die meetcyclus tot 250 kilometer.

De elektromotor die Nissan in de nieuwe Leaf plaatst, is 150 pk en 320 Nm sterk. Voorheen lagen die waarden op 109 pk en 254 Nm. De topsnelheid blijft met 144 km/h ongewijzigd. Voor wie dat niet genoeg is, heeft Nissan een krachtiger versie in petto, een variant die ook een grotere actieradius heeft. Deze variant verschijnt pas na de marktlancering van de Leaf.

Beschikbaarheid

Nissan neemt vanaf oktober bestellingen op voor de Leaf. In januari volgend jaar worden de eerste exemplaren geleverd. Een vanafprijs volgt spoedig.

Nissan produceert de nieuwe Leaf niet alleen in het thuisland gelegen Oppama, maar net als voorheen ook in Smyrna (Verenigde Staten) en in het Britse Sunderland.

Ga voor meer foto's en informatie naar AutoWeek.nl