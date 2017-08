BMW vernieuwt elektrische i3

Met de i3 heeft BMW sinds 2013 een elektrische auto in het aanbod die er nog steeds futuristisch uitziet. De bijzondere i3 is qua uiterlijk en techniek vernieuwd en er komt een sportiever uitgevoerde i3: de i3s.

De nieuwe i3 is aan de voorzijde te herkennen aan zijn volledig nieuwe bumper. De koplampen en richtingaanwijzers zijn voortaan standaard uitgevoerd in LED. Aan de achterzijde wordt een zeer subtiel gewijzigde bumper met een breder inzetstuk geplaatst.

Nieuw zijn ook de voortaan zwarte A-stijlen en de in dezelfde kleur uitgevoerde daklijn. De daklijn wordt aangekleed met een matchromen strip.

In het interieur plaatst BMW optioneel een 10,25 inch scherm, een display dat fors groter is dan het 6,5-inch grote standaardexemplaar. Het navigatiescherm Business blijft hetzelfde.

Motor

De elektromotor van de i3 blijft 170 pk en 250 Nm sterk. Het accupakket van alle i3's is nu 33 kWh groot. Het 22 kWh exemplaar verdween in maart al uit het aanbod.

De optie om de i3 uit te rusten met een range-extender (een benzinemotor die extra elektriciteit genereert) blijft bestaan.

De actieradius ligt volgens de NEDC-cyclus op 290 tot 300 kilometer. Volgens een realistischere cyclus komt de i3 235 tot 255 kilometer ver.

i3s

BMW komt ook met een geheel niewue variant; de i3s. Het grootste nieuws is de techniek. De sportiever ingestelde i3 heeft 14 pk en 20 Nm extra tot zijn beschikking, wat het totaalvermogen op 184 pk en 270 Nm brengt.

Daarmee moet een sprint vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur in 6,9 seconden lukken, dat is 0,4 seconden sneller dan de reguliere i3. De topsnelheid ligt op 160 kilometer per uur, wat 10 kilometer per uur sneller is.

Volgens de NEDC-cyclus komt de i3s 280 kilometer ver op een lading, hoewel 235-245 kilometer reëler is. Dankzij een sportonderstel is de i3s een centimeter lager dan de gewone i3. De spoorbreedte neemt dankzij bredere 20-inchwielen met vier centimeter toe.

BMW belooft een directere gasrespons en scherper stuurgedrag, al moet je daar wel de zogenoemde Sport-modus voor activeren.

In november dit jaar worden de gefacelifte i3 en de nieuwe i3s in de Europese showrooms verwacht.