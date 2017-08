Ferrari verrast met gloednieuw instapmodel Portofino

Net als de California en California T is de Portofino een cabriolet met een hard klapdak en een V8 in de neus, een concept dat Ferrari geen windeieren heeft gelegd.

De auto oogt rondom strakker dan de California en de wulpse lijnen van het koetswerk worden afgewisseld met scherpe vouwen. Dankzij scherp gesneden koplampunits die meer in lijn zijn met die van de rest van het Ferrari-gamma, kijkt de Portofino op agressieve wijze de wereld in.

Nieuw

De Portofino is geen doorontwikkeling van de California, maar is volgens Ferrari volledig nieuw. Een nieuw onderstel moet zorgen voor een fors gewichtverlies. In samenwerking met het enige element dat wél in grote lijnen uit de voorganger is overgenomen, de geblazen V8 in de neus, zorgt dat voor zeer aansprekende prestaties.

De motor is ook stevig aangepakt en levert 40 pk meer dan voorheen, wat het totaal op 600 stuks brengt. Deze coupé-cabrio zou daarmee in 3,5 seconde van 0 naar 100 moeten kunnen optrekken en heeft een topsnelheid van 'meer dan 320 km/h'.

Toegankelijk

Net als de California is de Portofino een toegankelijke auto die niet puur sportief moet zijn, maar ook geschikt is voor dagelijks gebruik. Ferrari benadrukt dat dit de enige auto in z'n soort is die dit soort prestaties combineert met een hard klapdak, een grote kofferbak en een achterbank, al zegt de fabrikant daar wel gelijk bij dat die alleen bruikbaar is voor zeer korte tripjes.

Bij het ontwerpen van het interieur is veel aandacht gegaan naar het comfort van de wagen, wat onder meer tot uiting komt in een climate control-systeem dat zowel bij open als dicht rijden betere prestaties zou moeten leveren. Ook is er veel aandacht uitgegaan naar het reduceren van de hoeveelheid hinderlijke rijwind in het interieur.

