BMW presenteert met M5 sportiefste uitvoering 5-serie

BMW's M-afdeling heeft de auto voorzien van een 4,4-liter TwinPower Turbo V8. De achtcilinder levert 602 pk en 750 Nm, fors meer dan de 560 pk en 680 Nm die de 4,4-liter V8 in de vorige en tevens zwaardere M5 wist op te wekken.



Het vermogen wordt middels een nieuwe automaat met acht verzetten naar alle vier de wielen gestuurd. Achterwielaandrijving is ook mogelijk, want met een druk op de knop schakelt de auto de aandrijving op de voorwielen uit.

De M5 bereikt vanuit stilstand een snelheid van 100 kilometer per uur in 3,4 seconden. De topsnelheid ligt op 250 kilometer per uur, maar met een optioneel pakket is een topsnelheid van 305 kilometer per uur zelfs ook mogelijk. Volgens BMW moet de M5 een gemiddeld verbruik van 10,5 liter per 100 kilometer kunnen halen.

Lichtgewicht materialen

Om het extra gewicht van de vierwielaandrijving iets te compenseren, krijgt de M5 een lichter dak van met kunststof versterkt koolstofvezel.

De auto beschikt verder over een lichtgewicht uitlaatsysteem, waarvan het geluid via een M Sound Control-knop valt in te stellen. Al met al weegt de nieuwe M5 met 1.855 kilo zo'n 100 kilo minder dan de vorige generatie M5.

Sportief uiterlijk

Wat het uiterlijk betreft, is de BMW M5 voorzien van typische M5-kenmerken. Sportievere bumpers en vier uitlaateindstukken onderscheiden de sportieve topversie van de rest van de 5-serie. De kleur Marina Bay Blue Metallic is exclusief voor de M5 ontwikkeld.

In het interieur is veel leer verwerkt en standaard beschikt de M5 over M-sportstoelen. Stoelen die uitgebreider verstelbaar zijn, staan op de optielijst.

Met de rode knoppen achter het stuur zijn persoonlijke instellingen voor de M5 te kiezen. Zo is de stijfheid van de veren, de gasrespons, de snelheid waarmee de bak schakelt en de wijze waarop het vermogen over de wielen wordt verdeeld in te stellen.



Volgend jaar lente staat de M5 in de showroom. De prijzen worden later bekendgemaakt.

