Volkswagen Sportsvan vernieuwd

De Volkswagen Golf werd eind vorig jaar qua uiterlijk en techniek bijgewerkt. De Sportsvan, die voorheen bekendstond als Golf Sportsvan, volgt dat voorbeeld. Net als bij de Golf zijn de veranderingen niet al te schokkend.

De Sportsvan krijgt nieuwe bumpers aan voor- en achterzijde en ook de koplampen zijn vernieuwd. De optionele xenonlampen worden vervangen door led-koplampen terwijl led-achterlichten standaard zijn op alle versies. Aan de onderzijde van de grille zit nu een chroomkleurige strip die optisch doorloopt in de koplampunits. De facelift behelst verder de toevoeging van nieuwe lichtmetalen wielen en de komst van nieuwe lakkleuren.

In het interieur zijn nieuwe materialen toegepast én zitten nieuwe met leer beklede stoelen. Een grotere noviteit is de komst van het 9,2-inch grote display voor het nieuwe infotainmentsysteem. Dat systeem is net als in de gefacelifte Golf ook met gebaren te bedienen. Het aantal knoppen neemt met de komst van dit systeem af.



Op de motorenlijst komt naar verwachting de nieuwe 1.5 TSI te staan die ook in de vernieuwde Golf dienstdoet. Die is er met 130 en 150 pk en zal de 125pk en 150 pk sterke 1.4 TSI vervangen. Ook de 110 pk sterke 1.0 TSI verschijnt waarschijnlijk op de bestellijst, die op zijn beurt de 110 pk sterke 1.2 TSI opvolgt. Officiële informatie voor de Nederlandse markt volgt spoedig.



