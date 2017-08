Rij-impressie: Jaguar F-Type Coupé 400 Sport

Een Jaguar F-Type is een machine die al je zintuigen aanspreekt; een auto waarbij je de buitenspiegels net iets verder naar binnen afstelt, zodat je de fraaie lijn over de heupen kunt bewonderen. En een auto waarin je om de zoveel tijd compleet overbodig terugschakelt om te gniffelen bij de uitlaatplofjes. Dit is een auto die een glimlach op je gezicht tovert; dat begint een zeldzaamheid te worden in autoland.

Toch bleef er bij de F-Type altijd een gevoel knagen. Dat hij niet zo scherp, alert en wendbaar was als hij had kúnnen zijn. Nu heeft Jaguar hem bij de recente facelift al iets aangescherpt, maar blijkbaar was er ruimte voor de 400 Sport.

Op basis van de V6 S creëerde het Engelse merk oneerbiedig gezegd een actiemodel. Hij is alleen dit modeljaar leverbaar en biedt – naast extra logo's, stripjes en details – net wat meer dan de S. Zoals zijn naam al aangeeft, beschikt de 400 Sport over twintig extra paardenkrachten.

Daarnaast gebruikt hij de remmen van de F-Type R en SVR; achter meten de schijven geen 325, maar 376 millimeter. Daarbij is het instelbare onderstel (Adaptive Dynamics) standaard en kun je de afzonderlijke karakteristiek van de 3,0-liter supercharged V6, de achttrapsautomaat en de elektronisch geregelde dempers aanpassen.

Die laatste voorziening noemt Jaguar 'Configurable Dynamics'; deze opties maken de Jag wel degelijk fijner dan de standaardversie.

Comfortabel

Het leuke aan een F-Type is dat hij in eerste instantie een beetje teleurstelt. De coupé is bovengemiddeld comfortabel en biedt genoeg power, maar ook een wat afstandelijk weggedrag en minder scherpe reacties dan je zou verwachten.

Je moet echt op zoek naar zijn dynamische kwaliteiten, maar zelfs nadat je de schakelaar op de tunnelconsole in 'Dynamic' hebt geduwd, blijven de heldere, intuïtieve reacties achterwege die je in bijvoorbeeld een Porsche 911 voelt.

In snelle bochten neigt de F-Type zelfs naar onderstuur, terwijl de elektronische engelen van de tractieregeling het feestje te streng controleren. Wanneer jij op het gas wilt om de achterwielen tractie te laten zoeken, houdt de computer regelmatig het motorvermogen tegen. Jammer, want dat voorkomt een lekker potje stoeien.

Maar dan ontdek je de functie TracDSC. Deze tussenstand schakelt de tractieregeling uit, waardoor de achterwielen veel vrijer kunnen spelen en je de hulp van het mechanische sperdifferentieel tussen de achterwielen veel beter kunt benutten. Nu kun je de balans van de F-Type beter inzetten om bochten goed te ronden, een extra dot gas gebruiken om de achterkant te laten omzwiepen en zelfs een subtiele drift inzetten.

Nog altijd vallen de reacties van de automaat tegen en is de besturing niet zo bijtgraag als je verwacht in een coupé met 400 pk. Hij mag wat ons betreft wat gretiger insturen.

Zeldzaam

Dan is er nog de nuchtere kant van de medaille; is de 400 Sport ruim € 132.000 waard, terwijl je al een V6 S hebt voor zo'n € 115.000? Ook daar komen de genoemde opties weer om de hoek: wil je een F-Type aankleden zoals je hem eigenlijk wenst (met onder meer de beter zittende Performance-stoelen, grotere wielen, een sportief ogend exterieurpakket en nog wat comfortvoorzieningen), dan stijgt de prijs al snel naar zo'n € 130.000.

Het feit dat de 400 Sport zeldzamer is en over unieke details aan binnen- en buitenzijde beschikt, kan eveneens in z'n voordeel spreken. Dus ja, er bestaan zeker auto's die hitsiger en opwindender zijn om te rijden, of waarmee je snellere rondetijden neerzet. Maar dat is niet zozeer de reden waarom je een Jaguar F-Type koopt.

Deze auto wil je hebben omdat je van zijn frivole inborst houdt, van het speciale sfeertje dat eromheen hangt. Wat dat betreft kun je goed de vergelijking maken tussen fans van Feyenoord en Sparta. Objectief gezien heeft de club uit de Kuip de grootste kans om kampioen te worden, net zoals een Porsche 911 Carrera S sneller naar 100 km/u sprint dan de F-Type 400 Sport. Toch kiezen duizenden mensen er elk weekend voor om in het Kasteel naar Sparta te kijken; omdat de club uit Spangen een bijzondere clubhistorie heeft, omdat zij vinden dat er een fijner sfeertje hangt dan 'op Zuid', omdat ze de underdog willen steunen.

In die zin is deze Jaguar F-Type 400 Sport het Sparta van de sportwagens; je verwacht hem niet op de eerste rij, maar je sluit hem vol liefde in je hart.

Fijner met Configurable Dynamics

Fijner met Configurable Dynamics Je zintuigen maken sprongen Scherpere concurrenten

Scherpere concurrenten Automaat reageert soms traag

Technische gegevens Motor 3,0-liter V6, supercharged Vermogen 400 pk Koppel 460 Nm Topsnelheid 275 km/u 0-100 km/u 4,9 sec Gemiddeld verbruik 1 op 11,6 Prijs: € 132.320

Ga voor een video van de F-Type 400 Sport naar AutoWeek.nl