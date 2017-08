Tesla Model 3 krijgt accupakket van 50 of 75 kWh

De actieradius van de Tesla Model 3 was al wel bekend en is voor de consument wellicht belangrijker dan de accucapaciteit die nodig is om dat bereik te halen. Voor de aandeelhouders van het Amerikaanse elektromerk is dat anders, omdat het formaat van de accu's van groot belang is voor de kostprijs van de auto's.

Volgens de experts van Electrec is de capaciteit van de Model 3 in een conference call met investeerders bevestigd. De basisversie zou een accupakket van 'net meer dan' 50 kWh meekrijgen, de duurdere variant beschikt over 75 kilowattuur. Dat resulteert in een bereik van respectievelijk 355 en (bijna) 500 km.

Sneller

Net als bij de Model S en Model X komt de Long Range-versie niet alleen verder, maar is-ie ook sneller dan z'n bescheidener broertje. Bij de '3' scheelt het een halve seconde op de sprint naar 60 mijl per uur. De Long Range is ook sneller als het om de levertijd gaat, want de eerste exemplaren van het 'instapmodel' worden pas in het najaar afgeleverd.