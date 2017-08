Kia maakt prijzen nieuwe Stinger bekend

Na een korte teasercampagne trok Kia in januari het doek van de nieuwe Stinger tijdens de North American International Auto Show in Detroit. De grote coupé met vijf deuren en achterwielaandrijving wist met zijn sportieve inborst de handen behoorlijk op elkaar te krijgen.

In Nederland is de Stinger in alle gevallen een luxueus en sportief aangeklede GT-Line. De Stinger met 255 pk en 353 Nm sterke 2,0-liter grote viercilinder benzinemotor mag vanaf 67.995 euro mee naar huis. Dit betreft een auto met aandrijving op de achterwielen.

De tweede benzineversie is de GT met een 370 pk en 510 Nm sterke 3,3-liter grote biturbo V6 benzinemotor. Voor deze versie met vierwielaandrijving vraagt Kia een steviger prijs, die in Nederland wordt verhoogd door een flink bedrag aan BPM. De meerprijs ten opzichte van de 2.0 T bedraagt 32.000 euro, wat het prijskaartje op 99.995 euro brengt.

Dieselen kan met de 200 pk en 440 Nm sterke 2.2 CRDi, een variant die minimaal 59.995 euro kost. In dit geval is de dieselmotor gekoppeld aan achterwielaandrijving. Alle versies beschikken standaard over een achttrapsautomaat.

Uitrusting

Alle Stingers zijn een GT-Line en dat betekent dat ze lekker in hun spullen zitten. Standaard aanwezig zijn zaken als een navigatiesysteem met een 8-inch metend touchscreen, een Harman-Kardon audiosysteem, een glazen schuifdak, climate control, verwarm- en koelbare voorstoelen, een verwarmbare achterbank, een sportstuur met afgeplatte onderkant, elektrisch verstelbare voorstoelen en stuurkolom en lederen bekleding in de kleuren zwart, grijs of rood.

De lijst gaat verder met zaken als suède hemelbekleding, een elektronisch bediende achterklap, adaptieve cruise-control, 360-graden camera, een head-updisplay en de mogelijkheid om een telefoon middels inductie op te laden. De GT staat op 19-inch lichtmetaal, beschikt over een bestuurdersstoel met extra zijdelingse steun en krijgt remmen van Brembo mee.

Hoewel Kia eerder nog niet zeker wist of de Stinger naar Nederland komt, staat de auto wel degelijk bij de vaderlandse dealers in het vierde kwartaal van dit jaar.