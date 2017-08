Tesla sorteert voor op stormloop op Model 3

De autobouwer speelt daarmee in op de enorme belangstelling voor de nieuwe auto. Tesla krijgt naar eigen zeggen 1.800 bestellingen per dag binnen en de teller staat nu in totaal op 450.000.

Het eerste exemplaar van Model 3 rolde begin vorige maand van de band. Het moet de eerste auto van Tesla worden die voor een brede groep consumenten relatief betaalbaar is. Dat wil overigens niet zeggen dat het een goedkoop model wordt: de wagen gaat minstens 35.000 euro kosten.

Tesla heeft zich ten doel gesteld volgend jaar 500.000 voertuigen te bouwen. Een forse stap, want afgelopen jaar produceerde Tesla 84.000 auto's van de types Model S en Model X.

Productiehel

Bij de presentatie van Model 3 zei Tesla-oprichter Elon Musk dat er zeker zes maanden van "productiehel" zouden volgen. De uitgaven aan het nieuwe model hebben ertoe geleid dat Tesla hard aan het interen is op zijn financiële reserves.

Het tempo waarin dat gebeurt heeft sommige prominente investeerders ertoe gebracht short te gaan in het aandeel-Tesla. Hedgefondsbeheerder David Einhorn van Greenlight Capital zet bijvoorbeeld in op een koersdaling.

Het aandeel is dit jaar 67 procent in waarde gestegen en is nu 358,50 dollar waard.