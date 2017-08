Alle Maserati's gedeeltelijk of volledig elektrisch na 2019

Sergio Marchionne, de CEO van het Italiaans-Amerikaanse autoconcern Fiat Chrysler Automobiles, maakte dat volgens AutoExpress bekend tijdens een topbespreking. De topman gaf aan dat FCA tot op heden terughoudend is geweest op het gebied van elektrische auto's, maar nu toch de toekomstvisie in die richting bijstelt.



Maserati zal vanaf 2019 niet alleen met nieuwe modellen komen, maar ook het bestaande modelaanbod vernieuwen. Dat is het startschot voor uitsluitend gebruik van hybride en volledig elektrische krachtbronnen. Niet alleen Maserati, maar ook andere merken van Fiat Chrysler gaan de overgangsfase in.

Marchionne verwacht dat meer dan de helft van het FCA-aanbod in 2022 over een vorm van elektrische aandrijving beschikt.

Volledig elektrisch

Een volledig elektrische Maserati zou in 2019 in de vorm van de Alfieri (foto) op de markt moeten verschijnen. Roberto Fideli, die op het gebied van elektrisch rijden zijn strepen verdiende bij BMW, is verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling bij Alfa Romeo en Maserati.

Vorig jaar werd bekend dat hij de opdracht heeft gekregen om Maserati klaar te maken voor een elektrische toekomst.

Marchionne zei zondag na de door Ferrari gewonnen Grand Prix van Hongarije dat Maserati of Alfa Romeo mogelijk ook deel gaat nemen aan het Formule E-kampioenschap.



