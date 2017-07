Meer details Tesla Model 3 bekend

Tesla leverde afgelopen weekend de eerste dertig exemplaren van de nieuwe Model 3 af aan hun eigenaren. Die gelegenheid grijpt het Amerikaanse merk meteen aan om meer beelden van de compacte sedan vrij te geven. Op die foto's staat een auto die bijzonder weinig afwijkt van het prototype dat in 2016 werd gepresenteerd.

Opmerkelijk is het glazen dak: om een ruimtelijk gevoel te creëren is het dak vanaf de voorportieren tot onder aan de achterruit opgetrokken uit één groot glaspaneel. Daardoor is een grote vijfde deur zoals bij de Model S en X niet mogelijk en krijgt de Model 3 een kleinere kofferklep.

De Model 3 is 4,69 meter lang en de afstand tussen de voor- en achterwielen meet 2,87 meter. Ter vergelijking: een BMW 3-serie is 4,63 meter lang en meet tussen de wielen 2,81 meter.

Veiligheid

Het interieur toont een bijzonder strakke vormgeving. Feitelijk zijn er louter horizontale lijnen op het dashboard te vinden. Alleen het er los bovenop geplaatste 15-inchscherm vormt een uitzondering. Nagenoeg alle functies van de auto laten zich via het centrale scherm bedienen.

Tesla benadrukt dat alle Tesla's, dus ook de Model 3, van huis uit alle hardware meekrijgen die nodig is voor volledig zelfstandig rijden. Verder benadrukt het merk het belang van veiligheid en claimt topman Elon Musk dat de Model 3 veiliger is dan een toch al bovengemiddeld veilige auto als de Volvo S60.

Long Range

Tesla zet nu ook alle specificaties van het compacte model op een rijtje: het standaardmodel van de Model 3, dat in de V.S. 35.000 dollar moet kosten, heeft een rijbereik van 220 mijl, ofwel bijna 355 kilometer. Vanuit stilstand moet hij zestig mijl per uur (96,5 kilometer per uur) kunnen halen in 5,6 seconden, terwijl de topsnelheid op bijna 210 km/h ligt.

Voor 9.000 dollar meer komt de Long Range Battery in beeld, een optie die de actieradius vergroot naar 310 mijl (bijna 500 kilometer) en de Model 3 bovendien sneller maakt. 0-60 mp/h moet in deze versie al in 5,1 seconden achter de rug zijn, terwijl de top naar 225 km/h gaat.

Bovendien wordt een 'Long Range'-Model 3 eerder afgeleverd; de eerste standaard exemplaren worden pas in dit najaar overhandigd. Een 'D' versie, dus met een tweede elektromotor en vierwielaandrijving, volgt in het voorjaar van 2018.