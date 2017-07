Elon Musk overhandigt eerste Model-3 auto's van Tesla

Bij die gelegenheid onthulde Musk dat Tesla al een half miljoen bestellingen voor zijn nieuwste elektrische auto heeft binnengekregen. Gezien de grote vraag verwacht Musk dat de productiefase "een hel" wordt, zo zei hij in Fremont. In augustus wordt begonnen met de eerste honderd bestellingen.

Betaalbaar type

De Model 3 heeft een actieradius van 350 kilometer, de duurdere variant kan 500 kilometer rijden op een volle accu.

De auto is niet ontworpen als luxe-auto, zoals eerdere modellen, maar is bedoeld als betaalbaar type voor het brede publiek. De instapversie van de Model 3 heeft een prijs van 35.000 dollar. Volgens Tesla Benelux is de prijs in euro's nog niet bekend. Die wordt later bepaald, als de beschikbaarheid voor de Europese markt dichterbij komt.

Musk onthulde enkele weken geleden via Twitter de eerste blik op de nieuwste auto in de Tesla-stal. De Model 3 zou over een jaar, in de tweede helft van 2018, in Nederland te koop moeten zijn.