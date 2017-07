Rolls-Royce onthult nieuwe Phantom: 'De stilste auto ter wereld'

Maar liefst 92 jaar na de onthulling van de eerste Phantom in 1925 is het tijd voor de achtste generatie.

De nieuwe Britse luxewagen is gebouwd rond wat Rolls-Royce de Architecture of Luxury noemt, een aluminium structuur, waarmee vanaf nu bij elk model gewerkt wordt.

De nieuwe basis is niet alleen lichter dan het frame van de vorige generatie Phantom, maar moet ook voor dertig procent meer stijfheid zorgen.

Uiterlijk

Het uiterlijk van deze achtste generatie Phantom borduurt voort op het ontwerp van de vorige variant. De nieuwe top-Rolls heeft een duidelijk hogere grille die voor het eerst in de Phantom-geschiedenis is 'opgenomen' in de koets.

De verlengde Extended Wheel Base-versie is te herkennen aan een extra chroomstrip op de flanken. De koplampunits zijn dankzij lasertechniek in staat tot zeshonderd meter te schijnen.

Suite

Het interieur, of de Suite zoals Rolls-Royce het noemt, is volgens goede traditie een combinatie van leer- en houtsoorten. Ook de nieuwe Phantom krijgt een 'sterrenhemel' met verlichte glasvezelelementen; het grootste exemplaar dat de Engelsen ooit leverden.

Elektrisch uitklapbare 'tafeltjes', schermen, koelkasten, whiskyglazen, verwarmbare armsteunen en de mogelijkheid om voor 'reguliere' stoelen, Lounge Seats, Individual Seats of Sleeping Seats te kiezen, duiden de luxe van deze Rolls-Royce.

Stilte

Het nieuwe vlaggenschip van Rolls-Royce schept hoge verwachtingen als het op comfort aan komt. Zo is de nieuwe Phantom voorzien van luchtvering en heeft een onderstel dat zich bij snelheden tot 100 kilometer per uur actief aanpast aan het wegdek.

Rolls-Royce noemt de Phantom de 'stilste auto ter wereld'. De Phantom is daarvoor volgestopt met maar liefst 130 kilo aan geluidsisolerende materialen en technieken. Zo zijn er speciale 'Silent Seal'-banden ontwikkeld, waarbij het rolgeluid dankzij een speciale schuimvulling 9 decibel minder is dan bij de vorige Phantom.

Exacte prestaties houdt het merk uit Goodwood nog even onder de pet, maar in de neus ligt in ieder geval een twaalfcilinder met een inhoud van 6,75 liter. De V12 is voorzien van twee turbo's, in tegenstelling tot de vorige Phantom. Het motorblok stuurt 572 pk en 900 Nm naar de achterwielen via een achttrapsautomaat.

In het vierde kwartaal van dit jaar komt de nieuwe Rolls-Royce Phantom beschikbaar op de Nederlandse markt.

