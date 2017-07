Rij-impressie van de Audi S5 Sportback

Als het gaspedaal naar de bodem gaat, komt zelfs de grootste leek er al snel achter wat voor kracht er onder de ranke koets schuilgaat. De nieuwe 3,0-liter V6 met enkele turbo levert 354 pk, maar indrukwekkender is het maximumkoppel van 500 Nm.​





Sportief comfort

Dat koppel zorgt ervoor dat de Sportback met name in het middengebied buitengewoon snel is. De bekende achttraps volautomaat van ZF zorgt voor de overbrenging naar de wielen. Die automaat houdt zich normaal gesproken op de achtergrond en schakelt snel en soepel. Alleen bij echt sportief rijgedrag ontbreekt het aan het laatste restje scherpte. Net als de motor lijkt de transmissie het beste tot z'n recht te komen als het wel snel, maar niet vol gas gaat.​​

​

Ondanks de S in z'n naam, toont de Audi zich meer een sportieve GT dan een zuivere sportwagen. De S5 Sportback heeft altijd Quattro-vierwielaandrijving, maar je kunt op de optielijst ook het sportdifferentieel aanvinken. Dat zorgt ervoor dat de achteras kan worden gesperd en daardoor druk je de S5 desgewenst met het gaspedaal de bocht om. Desgewenst is hij ook comfortabel, want met de adaptieve dempers in de comfortmodus is de S5 een buitengewoon prettige reisauto die veel wegfiltert bij lange snelwegritten.









Multi-inzetbaar

De lijst met opties is uiteraard uitvoerig. Onderaan de lijst kost de Audi S5 Sportback op deze pagina uiteindelijk een behoorlijk forse € 111.211. Maar daarvoor staat er niet alleen een auto op de stoep die elke dag massa's rijgenot levert en daarbij ook prima dienst kan doen als eerste en enige auto.

Specificaties Motor V6 benzinemotor Cilinderinhoud 2.995 cc Max. vermogen 354 pk CO2-uitstoot 166 g/km Topsnelheid 250 km/u 0-100 km/u 4,8 s Gem. verbruik 1 op 13,7 Prijs € 80.920

Prachtig interieur, ergonomisch sterk

Prachtig interieur, ergonomisch sterk Motor is een pareltje Automaat wat fanatiek

Automaat wat fanatiek Behoorlijk prijzig





Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl