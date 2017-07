Bentley neemt afscheid van Continental GT met Timeless Series

Grote kans dat in september tijdens de IAA autobeurs in Frankfurt de nieuwe Continental GT al wordt onthuld. Die is al te zien als testauto en twee jaar geleden maakte Bentley met de EXP 10 Speed 6 al duidelijk hoe de Continental er in grote lijnen uit gaat zien. Het laatste uur van de inmiddels zeven jaar oude, huidige Continental GT is dus geslagen, wat Bentley nu met deze speciale Timeless Series onderstreept.



Hoeveel exemplaren Bentley nog van de uitzwaai-editie bouwt, meldt men niet. Wat wel duidelijk is, is wat de versie speciaal maakt. De Timeless Series is voorbehouden aan de Convertible en is in zeven kleurschema's leverbaar.

Timeless-badges komen op allerlei plekken terug; onder andere op de instaplijsten, de hoofdsteunen en het dashboard. De grille is een stukje lichter dan normaal en de Speed-bodykit en 21-inch wielen maken het flitsende geheel af.

Standaard krijgt de auto 30 gigabyte geheugen voor het infotainmentsysteem en optioneel is het Naim geluidssysteem leverbaar. Liefhebbers van de W12 worden in Europa teleurgesteld, want hier komt de Timeless Series alleen met de V8.



